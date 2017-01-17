Генерал дав прогноз щодо повномасштабних бойових дій на Донбасі

Російська Федерація не має великого інтересу до розгортання повномасштабних бойових дій на території Донецької та Луганської областей на даний момент. Це може статися лише на початку літа поточного року, коли остаточно сформується влади ведучих країн Заходу. Таку домку висловив колишній заступник керівника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Романенко Ігор, передає replyua.net.
За його словами, протягом наступних кількох місяців Україну очікують максимум невеличкі тактичні атаки з боку російських найманців, «не вище за рівень, продемонстрований під Дебальцевим». «На даний момент повномасштабна війна для Путіна не цікава. Такий висновок можна зробити з кількості присутньої військової сили біля кордонів з Україною. Її не достатньо для того, щоб вести повноцінну відкриту війну», - пояснив Романенко.
Він переконаний, що Путін добре аналізує тактичну сторону цього конфлікту і готується до можливих змін політичного характеру у першій половині 2017 року. «Саме тоді можна буде змінювати тактику та стратегію, яка, на думку Путіна, приведе його до запланованих результатів, в тому числі і щодо збройного протистояння з Україною», - відзначив експерт.