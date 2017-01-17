Эксперт озвучил свой прогноз о ликвидации лидеров боевиков на Донбассе

На сегодняшний день самопровозглашенные лидеры боевиков на оккупированных территориях Донбасса уже не являются представителями ценностей нынешнего российского режима, в связи с чем в ближайшее время не исключена их ликвидация так как это сделали с еще одним террористом Арсеном Павловым, который больше известен, как Моторола. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Обозреватель» озвучил Юрий Карин, являющийся редактором сайта «Информационное сопротивление».
По его словам, не исключено, что этих товарищей, наевших себе мошну, могут в кратчайшее время обменять на кого-то другого. Не исключен также и вариант их объединения в одну неполноценную республику, в которой будет совершенно иной лидер. «В данном случае все зависит от того, будут ли выполняться Минские договоренности, пройдут ли выборы на находящихся под оккупацией территориях. Иными словами, здесь все друг с другом связано, и, вполне очевидно, их ожидает судьба Моторолы, так как для российского руководства они не несут совершенно никаких ценностей. Зато в Гааге они могут предоставить очень ценную информацию», - считает Юрий Карин.
Он считает, что Москва может использовать руководителей непризнанных республик для того, чтобы сделать их смерть легендой, однако ни для чего иного они не могут стать полезными.