Нусс: визит Байдена в Украину - колоссальная победа украинской дипломатии

Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет, что подводить итоги визита Джоржда Байдена в Украину еще рано, однако, несомненно, он имеет огромное значение для Украины. По мнению блогера, это событие – колоссальная победа украинской дипломатии, - передает replyua.net.
Нусс пишет: «Президент Украины остался крайне довольным визитом американского политика в Украину. Это событие сыграет большую роль в налаживании отношений между Администрацией Президента Украины и командой новоизбранного президента США Дональдом Трампом, а также гарантирует неизменность внешнеполитического курса американских властей в отношении Украины».
Политический обозреватель подчеркивает, что влияние Байдена в США остается огромным, причем его поддерживают как республиканцы, так и демократы, а его опыт является бесценным для Украины. Нусс пишет: «Визит Байдена в Украину – это не просто политический шаг. Он является настоящей победой украинской дипломатии, а также главным заверением того, что США продолжают оставаться надежным стратегическим партнером украинского государства».