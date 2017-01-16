Украина и Норвегия подписали договор о техническом и финансовом сотрудничестве

В Верхону Раду Украины внесен законопроект о ратификации соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Королевством Норвегия, подписанного 18 октября 2016 года, - передает replyua.net.
На ближайшем заседании Рады будет рассмотрен проект закона о ратификации нового соглашения между Украиной и Норвегией. Договор предусматривает сотрудничество в технической сфере, в том числе в форме передачи ноу-хау, тренингов, консультаций, поставок оборудования и материалов, помощи, связанной со введением новых технологий, а также в финансовой сфере – в форме грантов, финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, работ и услуг, необходимых для успешной реализации проектов и программ.
Договор предусматривает участие в совместных проектах сторон так называемых «норвежских экспертов». Этим термином обозначается норвежский подданный, являющийся специалистом в той или иной сфере, направленным в Украину для реализации проекта. В пояснительной записке к проекту закона указывается, что его принятие позволит усилить финансовое и техническое сотрудничество между Норвегией и Украиной.