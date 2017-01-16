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В Украине вынесли первый приговор в деле о переходе офицера на военную службу страны-оккупанта (ВИДЕО)

В Украине вынесли первый приговор в деле о переходе офицера на военную службу страны-оккупанта (ВИДЕО)
Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня Дарницкий суд Киева вынес приговор в уголовном деле по привлечению к ответственности бывшего офицера Вооруженных сил Украины, перешедшего на сторону оккупантов, - передает replyua.net со ссылкой на ТСН.

Как известно, после оккупации Россией Крымского полуострова, украинским военнослужащим, находящимся в Крыму, было предложено перейти на службу государства-агрессора. В числе согласившихся оказался и подполковник Тарас Синечак. Летом 2014 года он перешел на военную службу государства-оккупанта, получив руководящую должность в военном санатории «Судак».

Около года назад Синечак пытался пересечь административную границу между материковой частью Украины и Крымом, однако был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Он объяснил, что ехал на материковую Украину, чтобы продать свою машину, однако подом, на более поздних допросах утверждал, что ехал на похороны бабушки. Как установило следствие, на самом деле умерла не его бабушка, а дальняя родственница. В любом случае, суд присудил офицеру ВСУ восемь лет лишения свободы, осудив его за совершение военных преступлений, предусмотренных УК Украины, в частности за «измену родине» и «дезертирство». Этот приговор стал историческим - за эти действия военнослужащий ВСУ, перешедший на службу РФ в Крыму, был осужден в Украине впервые.


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