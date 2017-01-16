Пашинський знову щось наплутав (ВІДЕО)

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, який перед Новим роком прострелив людині ногу, випадково сказав, що він зацікавлений в упередженому розслідуванні інциденту. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту, передає replyua.net.
«Найбільше мені хочеться, щоб дана ситуація знайшла своє логічне завершення. Сподіваюсь, що слідство буде об’єктивним та упередженим», - сказав Пашинський. «Своїми діями я показую, що готовий підкріпити ці слова вчинками. Протягом останнього тижня я приходив на допити п’ять разів», - наголосив він. В той самий час нардеп заявив, що направив до Генеральної прокуратури звернення, у якому закликає опублікувати фрагменти «резонансного допиту, який проходив минулої п’ятниці».
Як повідомлялося, 31-го грудня біля 17-ї години, коли Пашинський з дружиною поверталися додому, біля одного з сіл Васильківського району Київщини народний депутат України прострелив ногу місцевому мешканцю Хімікусу В’ячеславу. Як відомо, між чоловіками зав’язався словесний конфлікт, після якого Пашинський з пістолету, подарованого главою МЗС Арсеном Аваковим, вистрілив опоненту в стегно.