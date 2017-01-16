Нацрада відреагувала на скандал з СТБ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у наступний четвер, 19-го січня, буде розглядати питання щодо трансляції передачі «Битва екстрасенсів» з російськими військовослужбовцями на телеканалі «СТБ». Про це у понеділок, 16-го січня, повідомляє прес-центр Нацради на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
«Стосовно факту трансляції даної телепередачі було доручено відповідним органам провести моніторинг та запис телепередачі для подальшого перегляду та вивчення матеріалів під час засідання», - йдеться у повідомленні. «Весь ефір телеканалу «СТБ» було записано. На останній випуск передачі «Битва екстрасенсів» відреагували і телеглядачі. Крім того відреагували і представники преси, висловлюючи обурення та закликаючи відповідні органи звернути свою увагу та вжити відповідні заходи», - зазначається у інформаційному листі.
Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері на телеканалі «СТБ» відбувалася трансляція вищезазначеної передачі, в якій брав участь військовий Російської Федерації, який нещодавно «ніс службу» на території України. Всього в шоу взяло 6 осіб, які були одягнені у камуфляж. А один з них заявив, що під час нещодавньої «служби в Україні над ним усіляко знущалися та змушували копати собі могилу».