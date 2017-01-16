«СТБ» с легкой подачи «ТНТ» еще раз подтвердил факт присутствия на Донбассе регулярных войск РФ

Как передает replyua.net, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в эфире «Громадського радио» рассказал, как Нацсовет отреагирует на трансляцию в эфире «СТБ» российской программы, где главными героями выступили российские военные.
«Во-первых, я хотел бы воздержаться от оценок, чтобы не политизировать этот вопрос, поскольку мы все же не политический орган, а регулятор. Все эфиры национальных телеканалов мы записываем, у нас работает мониторинговый центр. Этот эфир также записано, и было дано распоряжение подготовить служебную записку по этому вопросу, на основании которой будет принято следующее процедурное решение. То есть для начала сначала нужно провести мониторинг, а после этого уже делать любые заявления», – отметил Костинский.
По его словам, сейчас можно сделать вывод, что поскольку эта программа, изготовленная российской компанией и транслировалось в России на телеканале «ТНТ», то россиян не пугает то, что в очередной раз с их же подачи подтвердился факт присутствия регулярных войск России на Донбассе.