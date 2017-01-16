Байден оптимістично налаштований щодо перспектив між США та Україною (ВІДЕО)

У перспективі відносини між Україною та Сполученими Штатами за президентства Дональда Трампа будуть складатися взаємовигідно. Про це свідчать слова віце-президента США Джо Байдена, які він сказав після спільної з президентом України Петром Порошенко прес-конференції у Києві 16-го січня, передає replyua.net.
Після завершення офіційної частини зустрічі з журналістами один з кореспондентів поцікавився у Байдена щодо того, якими будуть відносили України та США під час того, як на посту президента буде Дональд Трамп. «Є велика надія», - заявив Байден та посміхнувся. Раніше в ході спілкування з пресою президент Петро Порошенко заявляв, що він глибоко сподівається на те, що питання України буде залишатися одним з найголовніших у адміністрації президента США.
«Сьогодні з паном Байденом ми обмінялися думками щодо подальших стратегій для розвитку українсько-американських відносин. Американці зробили свій вибір. Який би він не був – це вибір вільної держави. Ми маємо його поважати. Тепер нам потрібно шукати точки дотику з новою адміністрацією президента. Я переконаний, що у нас зі Сполученими Штатами світле спільне майбутнє», - висловив свій оптимізм Порошенко.