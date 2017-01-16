Судья ВСУ, имеющий элитные квартиры в Киеве, судится за служебное жилье

На мать Олега Голяшкна, являющегося судьей столичного Высшего административного суда, оформлено сразу две элитных квартиры в одном из наиболее дорогих районов города Киева. Однако это вовсе не мешает ему судиться за получение служебного жилья, передает replyua.net со ссылкой на информацию сюжета программы «Наші гроші. Досудилися». Поясняя свои действия, чиновник фемиды отметил, что сейчас ему приходится снимать квартиры в Киеве, так как сам он переехал сюда из Днепропетровска.
Стоит отметить, что, согласно декларации Голяшкина, собственное жилье у него отсутствует, в связи с чем судья на бесплатной основе использует квартиру, хозяином которой является некий Юрий Лебедев. Но у журналистов информация несколько иная. Они узнали, что в указанной квартире Голяшкин не живет и, по завершению рабочего дня, возвращается в свое жилье в Печерском районе столицы. К тому же, в своей электронной декларации высокопоставленный чиновник не сообщил, что он пользуется одной из квартир, приобретенных его матерью Верой Голяшкной в 2013 и 2014 годах.
В общей сложности, журналисты выяснили, что во владении семьи судьи есть, по крайней мере, пять квартир, из которых две в Киеве, одна в Донецке и еще две в Днепропетровской области.