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Для возобновления производства ядерного оружия Украине нужно $100 млрд., -Кравчук

Для возобновления производства ядерного оружия Украине нужно $100 млрд., -Кравчук
Первый Гарант Конституции Украинского государства Леонид Кравчук во время телеэфира на одном из телеканалов страны высказал свое мнение по поводу того, сколько средств нужно потратить для восстановления ядерного потенциала Украины. Как информирует replyua.net, государству необходимо для этого порядка ста миллиардов

Таким образом, Леонид Кравчук заявил: «Мы считали в свое время, что возобновление ядерного вооружения обойдется стране в 45 миллиардов «зеленых». Однако сейчас я полагаю, что на это пойдет не меньше ста. Я даже представления не имею, где эти люди видят такие деньги, если брать чисто финансовую сторону. Потому что по теории страна вполне может начать производство ядерного оружия».

В это же время бывший президент Украинского государства Леонид Кравчук выразил свое убеждение в том, что Запад выступает против того, чтобы в мире росло количество стран, которые имеют на своем вооружении ядерное оружие. Он добавил: «Лично я не согласился бы, потому что уверен в том, что любое оружие массовой ликвидации – это далеко не главный фактор обеспечения мира на земле. Мир должен обеспечиваться без упоминаний о наличии ядерного вооружения, но путем переговоров, дипломатическим путем».
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