Украинцам пытаются навязать идею о «братском» российском народе – блогер

Блогер «Обозревателя» Алексей Минаков с возмущением пишет о показанной в прайм-тайм на телеканале СТБ российской версии шоу «Битва экстрасенсов», причем на русском языке и с участием российских военнослужащих, передает replyua.net. Мало того, продолжает Минаков, ведущим этого шоу является посетивший Крым со своими спектаклями актер Марат Башаров. Руководству СБУ уже направлялись письменные требования запретить Башарову въезд на украинской территории, но никакой реакции по сегодняшний день так и не последовало.
По мнению Алексея Минакова, назвать эту ситуацию позором, - это ничего не сказать, так как в других странах за подобные вещи канал был бы оштрафован или вообще остался. Блогер, напомнив о недавнем запрете в Украине трансляции российского телеканала «Дождь» в связи с нарушением законодательства, отметил, что канал СТБ ничем не лучше. Тем более, что его владелец, олигарх Виктор Пинчук, недавно «прославился» статьей в Wall Street Journal, предложив Киеву отдать России и Крым, и Донбасс.
Таким образом, сделал вывод Алексей Минаков, не стоит считать нынешний инцидент сейчас, когда идет уже третий год войны, чем-то неожиданным. СМИ сознательно пытаются убедить украинцев в том, что россияне им, несмотря ни на что, «братья».