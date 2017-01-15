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В Польше открылось очередное консульство Украины, - МИД

В Польше открылось очередное консульство Украины, - МИД
В одном из городов Польши (Лодзь) в субботу, 14 января было торжественное открытие Консульства Украинского государства, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на Wiadomosci. Как удалось выяснить, местный житель города Лодзя, Богдан Хенрик Высоцкий, был назначен главой этого ведомства. Примечательно, что предки консула - бабушка и дедушка сами родом из Украинского государства.

Являющийся послом Украинского государства в Польше вместе с новоназначенным консулом открывали ведомство. Примечательно, что на протяжении первой тройки месяцев по времени консульство Украины в Лодзи будет располагаться по адресу улица Петрковской, 77 в здании Клуба Наследников, после чего перебазируется на новое место в офис, который будет предоставлен польскими властями в этом же городе.

В свою очередь в ходе процедуры торжественного открытия украинский дипломат в Польше Андрей Дещица заявил: «Если считать, то в этой стране это уже десятое почетное ведомство Украинского государства. Я преисполнен радости, что ведомство было открыто именно в Лодзи». Стоит отметить, что также информацию об открытии ведомства в Лодзи подтвердил и департамент консульской службы внешнеполитического ведомства Украины на своей странице в «Твиттере».
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