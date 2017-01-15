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Балчун: в Украине появится поезд с вагонами-трансформерами

Балчун: в Украине появится поезд с вагонами-трансформерами
На своей странице в Фейсбуке Войцех Балчун, глава «Укрзализныци» анонсировал начало эксплуатации поезда с вагонами-трансформерами, информирует rweplyua.net. По словам Балчуна, скоростной ночной экспресс № 149, следующий из Киева в Ивано-Франковск, теперь станет самым необычным поездом в Украине.

В его составе есть вагоны-трансформеры, и первый такой поезд отправится уже послезавтра, 17 января. Балчун отмечает, что речь идет о новых и современных вагонах с трансформирующейся мебелью. Такие вагоны позволяют перевозить пассажиров и в спальном, и в сидячем «вариантах». Если речь идет о расстоянии до пункта назначения до 500 километров, то поезд успеет за сутки совершить сразу три рейса, и два рейса он будет осуществлять в том случае, если расстояние между пунктами составляет от 500 до 800 километров.

Также глава компании добавил, что этот ночной экспресс позволит сэкономить пассажирам много времени. Если раньше время поездки от Киева до Ивано-Франковска составляло около одиннадцати часов, теперь пассажиры будут добираться за девять часов.
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