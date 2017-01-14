Кремль через «руководство» ОРДЛО пытается выпустить экс-беркутовцев

Власти Российской Федерации всячески, в том числе используя «руководство» ОРДЛО, пытаются выпустить на свободу в границах минских договоренностей бывших сотрудников отряда спецназначения «Беркут», которые получили судимости за убийства активистов Евромайдана, а также тех, которые фигурируют в деле «2 мая» в Одессе, о чем пишет «Зеркало недели».
Как информирует replyua.net, автор статьи сообщает: «Стоит отметить, что для того чтобы не дать возможности одержать вражеским силам победу в войне информационного типа, в первую очередь, нужно отказаться играть по их условиям. К примеру, таить по кулуарным договорам положения, имеющие общественное значение. Можно сказать, что Кремль, используя верхушку «власти» ОРДЛО, выставляет требование дать свободу подсудимым экс-беркутовцам, которые не имеют абсолютно никакого отношения к переговорам в Минске. Речь идет о таких личностях, как Зинченко, Тамтура, а также Аброськин, которые получили обвинения в убийствах через расстрел активистов Революции достоинства».
В это же время в своей работе автор подчеркнула, что в списках на обмен заложников, поданных пророссийской стороной, присутствуют фамилии фигурантов дела о событиях, имеющих трагических исход в Одессе, 2 мая 2014 года. Примечательно, что некоторые из этих личностей уже на свободе.