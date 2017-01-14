Тука: в 2017 году Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины

В интервью для «Обозревателя» Георгий Тука заявил, что преждевременно рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса под полный контроль украинских властей в текущем году, - передает replyua.net.
По мнению заместителя министра по вопросам оккупированных территорий, оккупированные территории не скоро вернуться под контроль украинских властей – по крайней мере, не стоит рассчитывать на это в 2017 году. Он добавил: «Существует вероятность, что контроль над аннексированным Крымским полуостровом и Донбассом нам удастся вернуть в 2018 году, но только при условии, что все это время будут действовать санкции США и ЕС против России, а также сохранятся другие меры международного давления на страну-агрессора».
Тука добавил, что существует несколько путей возврата контроля над оккупированными территориями, но все они предусматривают дальнейшую поддержку Украины Европой, Канадой, США и Японией. Также замминистра отметил, что многие заблуждаются на счет населения оккупированных территорий и его отношения к Украине и террористам. По его словам, на Донбассе многие являются заложниками ситуации, и хотели бы возврата контроля над этими землями украинскими властями, а вот между материковой частью Украины и Крымом «выросла стена».