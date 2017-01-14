Що треба знати школяру, щоб бути впевненою у собі особистістю

Коли дитина потрапляє до групи інших дітей, чи то дитячий садок, чи то школа, уникнути конфліктних ситуацій практично неможливо. Саме тому кожна дитина має вміти постояти за себе. І це є головна задача їхніх батьків. Про те, як правильно виховувати свою дитину «з пелюшок» йдеться у статті на сайті «Я родитель», передає replyua.net.
Найголовніше для дитини завжди залишатися впевненим у собі та оптимістично налаштованим. Важливо навчити свою дитину визнавати власні помилки та завчасно просити за них вибачення. Ховатися від відповідальності – найгірший хід. Також батьки мають з самого раннього дитинства навчити своїх діток реагувати на спробу оточуючих їх принизити: навчіть вашу дитину спокійно та впевнено ставитися до того, що їм намагаються дати кличку – це просто потрібно ігнорувати і сама дитина не повинна придумувати подібне іншим.
В той самий час чадо має вміти приховати свій страх у важливих ситуаціях. Ніхто не має права вашій дитині погрожувати або застосовувати проти неї силу. Це правило, напевне, найголовніше. Також ваша дитина повинна відрізняти, коли її просять про допомогу, а коли нею намагаються маніпулювати. Взагалі це не дуже складно виявити на інтуїтивному рівні. Дитина має завжди вміти сказати «НІ».