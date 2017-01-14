Сергей Костинский: «Дождя» не будет в Украине, так как телеканал не признает международное право

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Среди причин, которые назвал Нацсовет по вопросам телерадиовещания, говоря о необходимости прекращения трансляции телеканала «Дождь», называется трансляция сюжетов, которые свидетельствуют о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины. По словам члена Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергея Костинского, до 2014 года в Украине работали 82 российских телеканала, которые имели право на ретрансляцию в кабельных сетях Украины. За два года 77 таких телеканалов прекратили вещание в Украине по тем же причинам, что и «Дождь».«Дождь» всегда имел хорошую репутацию в тех же фидбеках, которые есть сейчас в социальных сетях, и так далее. Мы видим, что много людей в Украине поддерживают телеканал и считают, что он же был на Майдане, хотя они не знают по сути, как он освещает вопрос Крыма, вопрос территориальной целостности Украины», – отметил Сергей Костинский.По его словам, несмотря на все «заслуги» в Украине «Дождя» нужно понимать, что нельзя говорить о том, что у нас украинский закон, а в России – российский, так как есть вопрос международного права, а в международном праве определено, что Украина имеет свой суверенитет, и территориальную целостность она имеет право защищать. «Поэтому здесь нет никакой патовой ситуации, или ты признаешь международное право, или нет. И здесь не имеет значения российское законодательство или нет», – прокомментировал Костинский.