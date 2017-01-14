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В мас-медіа України панує «русский мир» - експерт

В мас-медіа України панує «русский мир» - експерт
На думку філософа Петра Кралюка, новина про те, що в Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь», отримала широкий відгук у суспільстві. Як передає replyua.net, про це експерт написав у своєму блозі на «Радо Свобода». На його переконання, вже те, що «Дождь», подібно іншим російським телеканалам, продовжував мовлення, викликає багато запитань. Зокрема, пише Карлюк, дивно, що українська влада дає дозвіл на трансляцію у вітчизняному медіапросторі телеканалів країни, яка відкрито веде агресію проти країни.

Та й сам факт того, що було прийняте рішення заборонити трансляцію «Дождя» в Україні, не здатне значною мірою вплинути на якість українського інформаційного простору, оскільки це явище можна вважати маргінальним. А в телепросторі країни є й інші проблеми, які несуть в собі значно більшу небезпеку.

На сьогоднішній день, вважає Петро Карлюк, українські телеканали не здатні презентувати якісний продукт власного виробництва, тому й продовжують копіювати російські. Так, «Перший національний» канал не став насправді проукраїнським. І взагалі, більшість вітчизняних телеканалів продовжують пропагувати ідеї «русского мира» або російського духу. Це стосується, більшою чи меншою мірою, всіх телеканалів України.
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