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Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо

Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо
Відновлення ядерного потенціалу для України на сьогоднішній день і на декілька десятків років вперед являється нереальною задачею. Туку думку висловив колишній депутат Верховної Вади України Сенченко Андрій, передає replyua.net.

«Для України це являється абсолютно нереальним. Ми бачимо також, як політичні партії, які не мають інших конкретних ідей, намагаються це використовувати для власного піару. Насамперед, давайте будемо реалістами – в України для цього немає фінансових можливостей. Друге – це для нас досить небезпечно з точки воєнної точки зору, оскільки це може викликати досить важкі зовнішньополітичні загострення», - вважає екс-депутат.

В той самий час Сенченко наголосив, що для відновлення ядерного потенціалу потрібно дуже багато часу і дуже багато ресурсів. «Це проект не на один рік, і навіть не на одне десятиліття. Такого ще не було в історії, щоб країна, яка відмовлялася від ядерного потенціалу, потім знову його відновлювала. Країни, які намагалися розробляти ядерну зброю, це відбувалося десятками років. Вони витрачали дуже великі суми для цього, а в результаті морги нічого і не отримати», - зауважив він. Нардеп підкреслив, що навіть якщо в Україні і з’явиться ядерна зброя, це не стане гарантом того, що війна на Донбасі завершиться.
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