валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Експерти пояснили, як в Україні раз і назавжди подолати проблему з бурштином

Експерти пояснили, як в Україні раз і назавжди подолати проблему з бурштином
На думку спеціалістів Спілки буровиків України, для остаточного подолання в Україні проблеми з незаконним видобутком бурштину потрібно дотримуватися вже існуючого законодавства, про що повідомляє replyua.net. Окрім того, зазначається, що уряду країни потрібно зробити кілька кроків на зустріч легальному видобутку сонячного каміння. У повідомленні Спілки зазначається, що постановою Кабміну Держнадра Україні повинні негайно почати активні геологорозвідувальні роботи з бурштином і його видобутком за участі підконтрольних цій службі сил держпідприємств, закладів та організацій.

Також представники Спілки буровиків вважають, що ці підприємства повинні отримати спеціальний дозвіл за спрощеною процедурою, який би дав можливість проводити геологічне вивчення видобутку бурштину. Буровики України закликали у проектах розробки місцезнаходження бурштину визначити, який обсяг роботи потрібно провести для того, щоб інфраструктура місцевих громад відповідала стандартам ЕС, а доходи від продажу бурштину та виробів з нього спрямувати на фінансування сфер геологічної розвідки та видобутку.

Крім цього, у спілці акцентували увагу на тому, що підтримка таких робіт повинна здійснюватися за ініціативою органів виконавчої влади та місцевого самоуправління.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп и Путин постоянно общаются - разведка США
Важное за сутки
13 янв 2017
9491

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

Процесс развертывания танков и боевых автомобилей в центрально- и восточноевропейских государствах – это совершенно логичный ответ на агрессивные действия Кремля против балтийских стран и НАТО в

13 янв 2017
4962

Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из

Последние новости

У Москві проходить протест на підтримку політв'язнів

Захарченко гарантує безпеку Савченко на території "ДНР"

Проросійські окупанти втрачають боєздатність - українська розвідка

В Кремлі обіцяють порвати на шматки політику США

Кремль намагається посварити США та ЄС - спецслужби Німеччини

Російський опозиціонер написав звернення до Трампа

Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: противник активно застосовує заборонене озброєння

В мас-медіа України панує «русский мир» - експерт

Відновити ядерний потенціал для України практично неможливо

Преподаватель йоги арестован в России по "пакету законов Яровой"

Под Ужгородом появилась новая солнечная электростанция

Муженко поскаржився Хугу на збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків

Барак Обама проведет последнюю пресс-конференцию за два дня до инаугурации Трампа

Лейбористы Великобритании требуют установить точную дату Brexit

У Росії заявили, що політика Обами буде розірвана на шматки

Експерти пояснили, як в Україні раз і назавжди подолати проблему з бурштином

Трамп будет допрошен Комитетом по вопросам разведки Сената США

Савченко: украинцев объединят не духовные ценности, а холодильник

Мінгареллі запевнив, що "безвіз" для українців вже не за горами

 Новости за день