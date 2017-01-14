Експерти пояснили, як в Україні раз і назавжди подолати проблему з бурштином

На думку спеціалістів Спілки буровиків України, для остаточного подолання в Україні проблеми з незаконним видобутком бурштину потрібно дотримуватися вже існуючого законодавства, про що повідомляє replyua.net. Окрім того, зазначається, що уряду країни потрібно зробити кілька кроків на зустріч легальному видобутку сонячного каміння. У повідомленні Спілки зазначається, що постановою Кабміну Держнадра Україні повинні негайно почати активні геологорозвідувальні роботи з бурштином і його видобутком за участі підконтрольних цій службі сил держпідприємств, закладів та організацій.
Також представники Спілки буровиків вважають, що ці підприємства повинні отримати спеціальний дозвіл за спрощеною процедурою, який би дав можливість проводити геологічне вивчення видобутку бурштину. Буровики України закликали у проектах розробки місцезнаходження бурштину визначити, який обсяг роботи потрібно провести для того, щоб інфраструктура місцевих громад відповідала стандартам ЕС, а доходи від продажу бурштину та виробів з нього спрямувати на фінансування сфер геологічної розвідки та видобутку.
Крім цього, у спілці акцентували увагу на тому, що підтримка таких робіт повинна здійснюватися за ініціативою органів виконавчої влади та місцевого самоуправління.