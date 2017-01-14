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Савченко: украинцев объединят не духовные ценности, а холодильник

Савченко: украинцев объединят не духовные ценности, а холодильник
На сегодняшний день украинский народ сможет объединить только холодильник, а не культура или какие-либо духовные ценности. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Надежды Савченко в эфире NewsOne.

Нардеп при этом подчеркнула, что сейчас украинцы живут в условиях тотальной бедности, и им не до культуры и ценностей – объединить наш народ смогут лишь материальные блага. По мнению внефракционного депутата, украинцы уже устали от травли, они не переваривают друг друга, и в таких условиях надо выбирать лишь то, что будет необходимо всем гражданам.

«Сейчас украинский народ настолько бедный и захудалый, что его уже не смогут спасти культура и духовные ценности. Эти вещи нас точно не объединят. Кошелек и холодильник – эти банальные вещи, на первый взгляд, способны объединить украинский народ», подчеркнула Надежда Савченко. Напомним, что несколько дней назад внефракционный депутат обнародовала списки украинских военных, которые находятся в плену на оккупированных территориях Донбасса.
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