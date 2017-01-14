Мінгареллі запевнив, що "безвіз" для українців вже не за горами

Україна в найближчі кілька місяців отримає безвізовий режим від Європейського союзу, однак наразі говорити про конкретні дати недоцільно. Про це заявив керівник представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає replyua.net.
«На даний момент конкретної дати я вам повідомити не можу. Сподіваюся, що вже в найближчі кілька місяців Євросоюз зможе прийняти формальне рішення, яке дасть можливість громадянам Україні відвідувати країни Європи без наявності віз. На даний момент українська сторона виконала всі необхідні передумови для цього. А отже має всі законні права для того, щоб ЄС в якомога найкоротші терміни впровадив безвізовий режим», - наголосив він.
Водночас дипломат зауважив, що нещодавні дії з боку Ради ЄС щодо спрощення візового режиму для Грузії являється хорошим знаком того, що європейські лідери рухаються у правильному напрямку. Він додав, що процес з Грузією відбувається дещо швидше, оскільки ця країна почала «безвізові» переговори з ЄС дещо раніше, ніж Україна. «Хочу вас ще раз запевнити, що в цьому немає ніякої політичної основи. Всі усвідомлюють, що Україна виконала всі вимоги Євросоюзу і має повне право на безвіз», - наголоси посол Мінгареллі.