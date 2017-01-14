В Украину идет еще одна волна опасного гриппа

Через несколько дней после начала занятий в школах медики ожидают новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, и новая волна эпидемии может начаться уже в конце месяца, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
В первые дни нового года рост заболеваемости заметно снизился, однако врачи отмечают, что это «временное затишье» - большинство людей были все праздники дома, поэтому простудные заболевания не распространялись. Эта неделя стала первой после нового года, как школьники начали посещать занятия, а маленькие дети – детсады. Пока официальная статистика не отображает реальной картины в Украине – в период новогодних каникул большинство заболевших в поликлиники не обращались, поскольку им не были нужны больничные листы, однако на следующей недели ситуация может кардинально измениться.
По словам Татьяны Дыхановской, директора Центра гриппа, уже в эти дни наблюдается рост заболеваемости именно вирусом гриппа сразу в девяти регионах страны. На сегодняшний день, по данным Минздрава, с симптомами гриппа и ОРВИ были госпитализированы 115 тысяч человек (с начала так называемого сезона).