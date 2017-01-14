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Адвокат Хімікуса розповіла, що провокатором конфлікту була дружина Пашинського

Адвокат Хімікуса розповіла, що провокатором конфлікту була дружина Пашинського
Адвокат потерпілого від В’ячеслава Хімікуса, якому напередодні нового року народний депутат від фракції «Народний фронт» Пашинський Сергій прострелив ногу, Паринова Марина заявила, що провокатором того конфлікту стала саме дружина народного обранця. Як передає replyua.net, за словами адвоката, саме Руслана Пашинська в той самий вечір, 31-го грудня 2016 року, яка знаходилася за кермом автомобіля, вийшла з «Мерседеса» та покрила матом водія застряглого мікроавтобуса та чоловіка, який допомагав його штовхати (Хімікуса – ред.).

Водій мікроавтобуса підтвердив дані слова, зауваживши, що Хімікус поводив себе доволі стримано. «Коли вона вийшла з автівки, то заявила наступне… Напевно краще я не буду говорити цього на камери… Я натякну, а ви, думаю, зрозумієте. Коли вона вискочила з «Мерса», то заявила, що їм всім «звізда»!», - розповіла Паринова. Крім того вона також озвучила і версію дружини Пашинського, що вона нібито звернулася до чоловіків вкрай чемно та попросила їх увімкнути аварійні вогні, а у відповідь вона отримала ряд нецензурних слів, яких вона навіть ніколи не вживала у власному лексиконі, тому для слідства вона записала їх на папері. Наразі триває розслідування.
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