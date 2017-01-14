Тука розкритикував пропутінського кандидата у президенти України

Голова парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко являється представником так званої п’ятої колони, тому президентом України він стати не може. Про це під час розмови з журналістами розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій на внутрішньо-переміщених осіб Тука Георгій, передає replyua.net.
В той самий час він зауважив, що інформація від кореспондента Мостової Юлії про те, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну є вигідна кандидатура Бойка на пост президента України являється нічим не підкріпленою і такою, яка не несе жодного змісту. Крім того Тука висловив свої сподівання, що Бойко ніколи не стане головою держави. «В свою чергу я робитиму все можливе, аби цього не трапилося», - наголосив заступник міністра.
Також Тука зауважив, що Бойка потрібно як мінімум покарати за все те, що нині відбувається на території незалежної України, а варіант з його президентством – це неприпустима помилка. «Бойко являється чи не найголовнішим прикладом п’ятої колони. Це прокремлівська «качка», яка має відповідати за все те, що сьогодні відбувається на окупованих територіях України. На мою думку, всі лідери колишньої партії Януковича сьогодні мають сидіти за гратами», - сказав Тука.