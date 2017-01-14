Кузьмін: Президент України - державний зрадник

Нещодавно до Служби безпеки України надійшов лист з проханням відкрити кримінальне провадження проти президента Петра Порошенка. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук заявив колишній головний заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що президент України Петро Порошенко вчинив державну зраду. За словами Кузьміна, в той час, коли Україна переживає непростий час у зв’язку з російською агресією на Донбасі та в окупованому Криму, український громадянин Петро Порошенко, він же президент України і він же головнокомандувач за попередньої змови зі своїм найближчим оточенням та керівництвом компанії «Roshen» періодично вчиняє дії, які явно шкодять Україні.
«Саме завдяки їм під час війни України з Росією організували та впровадили в роботу фабрику «Roshen» у Липецьку. Лише за минулий рік вони перерахували до бюджету РФ близько 600 мільйонів рублів. Вони чудово розуміли, що за ці гроші буде фінансуватися війна з Україною, в якій гинуть її громадяни. Крім того продукція «Рошен» вільно реалізується і в магазинах окупованого Донбасу та Криму, тим самим наповнюючи їх місцеві бюджети», - написав Кузьмін.