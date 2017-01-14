Бальцерович: на Западе были удивлены повышением минимальной зарплаты в Украине

Многие международные эксперты сильно удивились, узнав, что в Украине повышается минимальная заработная плата. Как информирует replyua.net, об этом Лешек Бальцерович заявил в эфире 5 канала. По словам сопредседателя группы стратегических советников по поддержке реформ, он сам и многие международные эксперты удивились этой новости.
«Это было очень неожиданно. Казалось, что не было таких калькуляций, но теперь будем смотреть, какими станут результаты», подчеркнул Бальцерович. Однако, по его мнению, только один шаг не сможет повысить уровень жизни в Украине. «Такое никому не удавалось. Повысить уровень жизни можно, если экономика будет развиваться за счет хороших условий для частного бизнеса. Есть огромные резерв, и этот процесс необходимо ускорять. Можно было бы сделать это быстрее, вот тогда и уровень жизни повысится», считает один из главных реформаторов Польши.
По его словам, только в этом случае позиции Украины в Европе могут укрепиться, поскольку Европа наблюдает за тем, как Украина движется вперед, и уже с доверием приходят иностранные инвестиции и политическая поддержка.