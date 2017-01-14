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Украина получила от Японии современное медицинское оборудование

Украина получила от Японии современное медицинское оборудование
Японское правительство передало клиническому госпиталю Государственной погранслужбы медицинское оборудование на сумму 22,5 миллионов гривен, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины. В сообщении говорится о том, что в церемонии передачи принимали участие Сигеки Суми, посол Японии в Украине, и Петр Порошенко, глава государства.

Японцы передали клиническому госпиталю новейший компьютерный томограф, выпущенный в прошлом году, а также цифровую рентгеновскую систему и видеоэндоскопический комплект. Общая стоимость оборудования превышает 22 миллиона гривен. По словам Василия Петренко, начальника отделения диагностики ГНСУ, японское оборудование позволит оказывать качественную медицинскую помощь и проводить очень точную диагностику. Такую помощь, в первую очередь, будут получать бойцы АТО, ветераны боевых действий, пограничники и члены семей военных.

Отмечается, что медицинские услуги эти категории граждан будут получать абсолютно бесплатно. Глава государства и японский посол также побывали в кабинете компьютерной томографии, внимательно изучили новое оборудование, проверили условия работы сотрудников госпиталя.
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