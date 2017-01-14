Украина получила от Японии современное медицинское оборудование

Японское правительство передало клиническому госпиталю Государственной погранслужбы медицинское оборудование на сумму 22,5 миллионов гривен, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины. В сообщении говорится о том, что в церемонии передачи принимали участие Сигеки Суми, посол Японии в Украине, и Петр Порошенко, глава государства.
Японцы передали клиническому госпиталю новейший компьютерный томограф, выпущенный в прошлом году, а также цифровую рентгеновскую систему и видеоэндоскопический комплект. Общая стоимость оборудования превышает 22 миллиона гривен. По словам Василия Петренко, начальника отделения диагностики ГНСУ, японское оборудование позволит оказывать качественную медицинскую помощь и проводить очень точную диагностику. Такую помощь, в первую очередь, будут получать бойцы АТО, ветераны боевых действий, пограничники и члены семей военных.
Отмечается, что медицинские услуги эти категории граждан будут получать абсолютно бесплатно. Глава государства и японский посол также побывали в кабинете компьютерной томографии, внимательно изучили новое оборудование, проверили условия работы сотрудников госпиталя.