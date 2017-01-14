В 2017 году пенсии в Украине проиндексируют два раза

Павел Розенко, вице-премьер Украины, выступая на брифинге в Ивано-Франковске, заявил о том, что в текущем году правительство собирается дважды проиндексировать пенсии – в начале мая и в начале декабря, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
По словам Розенко, ближайшее повышение пенсий запланировано на 1 мая текущего года, а вторая индексация будет проведена через 6 месяцев, 1 декабря 2017 года. Вице-премьер при этом отметил, что правительство прогнозирует дефицит Пенсионного фонда, но, несмотря на это, пенсии будут повышены и выплачены в полном размере. По словам вице-премьера, правительство также рассчитывает на легализацию предпринимательской деятельности, поскольку в минувшем году был в два раза уменьшен единый социальный взнос для предпринимателей - до 22 процентов.
«156 миллиардов гривен – это дыра в Пенсионном фонде по состоянию на конец прошлого года. Столько же было выделено из бюджета. В этом году поступления достигнут 142 миллиардов. Дефицит ПФ планируем сократить на 12 миллиардов за счет повышения минималки, за счет детенизации бизнеса, а также поднятия зарплат во всех сферах», добавил Розенко.