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Портников: к Захаровой и Пескову стоит поучиться у телеканала "Дождь"

Портников: к Захаровой и Пескову стоит поучиться у телеканала "Дождь"
Виталий Портников в статье на «Грани.ру» сообщает, что Дмитрий Песков и Мария Захарова принялись в два голоса осуждать Украину за запрет вещания российского телеканала «Дождь» на территории Украины, однако, прежде чем делать это, они должны были ответить на два вопроса, - передает replyua.net.

Портников пишет: «Я не осуждаю телеканал «Дождь» за нарушения законодательства Украины – он «живет» по законам своей страны, которые для него естественны». По мнению журналиста, этот телеканал нужно было оставить, чтобы дождаться момента, когда на нем будут транслировать показания Путина о совершенных им военных преступлениях».

Он подчеркивает: «Меня не удивляет негодование российской либеральной общественности по поводу запрета этого телеканала. Поражает лицемерие Пескова и Захаровой, которые во весь голос осуждают это решение украинских властей. Прежде чем делать это, они должны были ответить на два вопроса. Первый из них звучит так: «В скольких городах России кабельные операторы предоставляют своим клиентам возможность смотреть эфир телеканала «Дождь»? Ответ на этот вопрос – «в пятнадцати». А второй вопрос звучал бы так: «Почему лишь в пятнадцати, если в даже в Израиле таких городов больше?» Портников резюмирует: «Если бы все каналы были в РФ такие же как «Дождь», то миллионы россиян не слышали бы ту параноидальную чушь, которую городите вы, Дима с Машей, вместе со всей вашей ратью киселевых, соловьевых и петьтолстых, то не были бы вы уже никакими пресс-секретарями».
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