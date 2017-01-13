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В ЕС рассказали о «безвизе» для Украины

В ЕС рассказали о «безвизе» для Украины
Председатель консульства Европейского Союза в Украинском государстве Хьюг Мингарелли, общаясь с журналистами «Радио Свобода», рассказал, что в ведомстве не готовы озвучить окончательную дату согласования по «безвизу» для Украины, однако полагают надежду, что это осуществиться на протяжении ближайших месяцев по времени.

Как информирует replyua.net, он отметил: «Назвать точную дату по «безвизу» я не готов, однако я полагаю надежду, что на протяжении ближайших месяцев будет принято определенное постановление, которое даст возможность гражданам Украинского государства пребывать какое-то время в государствах ЕС, не оформляя виз. Ведь украинские граждане заслуживают на это, так как страна исполнила все гарантии, все необходимые, выдвинутые Европейским Союзом для этого условия».

В соответствии предоставленной дипломатом информации, решение в пользу «безвиза» для Грузии, которое накануне было принято в Евросоюзе, является неопровержимым доказательством того, что Европейский Союз «двигается в позитивном направлении в вопросе безвизового режима для таких стран как Грузия и Украинское государство». При этом политик подчеркнул, что решение касательно Грузии было принято немного раньше, так как между Грузией и Евросоюзом процесс обсуждения и запуска «безвиза» начался немного ранее.
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