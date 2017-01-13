Украина провела спецучения ПВО вблизи Крыма

В пресс-центре оборонного ведомства Украинского государства заявили, что в Херсонской области батальон ПВО оперативно-тактической группы «Юг» вместе с подгруппой боевого обеспечения осуществили специальные учения.
Как информирует replyua.net, в опубликованном на ресурсе ведомства сообщении говорится, что «украинские военные в ходе спецзанятий провели работу над принципами управления взаимного содействия различных видов: маскирование при изменении начальных мест дислокации, незаметный выход не территории, где размещаются подразделы ПВО, а кроме того - общие движения колонны на длинные расстояния».
Помимо того в Минобороны подчеркнули, что осуществление необходимых заданий подразделами ПВО как в дневное время, так и ночью является уникальностью таких специализированных занятий. Отмечается, что спецучения осуществлялись в непростой обстановке, зачастую применяя искусственные цели в воздухе. В Минобороны также добавили: «Примечательно, что во время занятий военные, которые прошли боевую подготовку непосредственно в зоне осуществления антитеррористической операции и имеют немалый опыт применения в бою штатного вооружения, обучали выпускников учебных подразделений минувшего года тому, что приобрели в зоне АТО».