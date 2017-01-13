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Великий оператор телекомунікаційних послуг різко підняв тарифи

Великий оператор телекомунікаційних послуг різко підняв тарифи
Один із найбільших операторів телекомунікаційних послуг в Україні вирішив різко підвищити тарифи на свої послуги, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».

Так, сьогодні, тринадцятого січня 2017 року, оператор телекомунікаційних «Київстар», який є одним із провідних у нашій державі, повідомив про підвищення тарифів. Зокрема, буде припинено дію контрактних тарифних планів: «Все по сорок», «Все по сімдесят», «Все по дев’яносто п’ять», «Все по сто двадцять», «Все по сто п’ятдесят». Натомість, абоненти тепер матимуть тарифи «Все по шістдесят п’ять», «Все по дев’яносто», «Все по сто десять», «Все по сто двадцять п’ять» та «Все по сто сімдесят п’ять». Всіх користувачів буде переведено на новий тариф автоматично. Працівники «Київстару» обіцяють, що всі кошти на рахунках та бонуси буде збережено. Крім того, компанія наголошує, що у новий тариф включено більше трафіку та збільшено кількість безкоштовних хвилин для розмов та смс-повідомлень.

Нагадаємо, що «Київстар» надає послуги мобільного зв’язку двадцяти п’яти мільйонам трьомстам тисячам абонентів. Крім того, у «Київстару» понад вісімсот чотирнадцять тисяч клієнтів, яким він надає фіксований інтернет.
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