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Фемида аннулировала назначение Зуева главой «Укрэнерго»

Фемида аннулировала назначение Зуева главой «Укрэнерго»
Постановление Совета по назначению директоров особо важных компаний на счет председательства бывшего ТОП-менеджера AES Corporation (США) Сергея Зуева в госкомпании «Укрэнерго» было отменено Окружным админсудом Киева. Как информирует replyua.net, данные об этом на своей странице в «Фейсбук» обнародовал сам Сергей Зуев.

В своем сообщении Зуев рассказал: «Мне пришло решение Окружного админсуда Киева, который признал противоправным и отменил постановление Комитета по назначению руководителей особо важных предприятий на счет моего назначения на пост председателя Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Также Зуев сообщил, что намерен сопротивляться такому решению фемиды.

Насколько известно, в конце мая месяца минувшего года номинационный комитет ведомства по экономическому развитию и торговле (МЭРТ) принял решение назначить Сергея Зуева на должность руководителя государственной компании «Укрэнерго». О Зуеве известно, что на протяжении последних шести лет он работал в группе AES Corporation. Первоначально он был финансовым директором предприятия в Украинском государстве, а после этого – занимал аналогичную должность в компании, но только в Казахстане. Потом Зуев и вовсе был переведен в Казахстане на должность вице-президента AES Corporation.
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