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Тука спрогнозував повернення Донбасу

Тука спрогнозував повернення Донбасу
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що Україна поверне захоплений проросійськими терористами Донбас, але це станеться не раніше наступного року. Як передає replyua.net, за словами Туки, Збройні сили України за підтримки Заходу беззаперечно зможуть вистояти у протистоянні бойовикам за РФ, яка їх підтримує.

«У тому випадку, якщо Україні вдасться зберегти свою репутацію та підтримку з боку міжнародних партнерів, то є дуже велика вірогідність того, що вже у 2018 році окупований Донбас повернеться до складу України разом з його населенням. Головне, щоб США, Канада, ЄС та Японія зберегла, а у разі необхідності підсилила та запровадила нові антиросійські санкції», - зауважив він.

Особливу увагу Тука приділив питанню населення Донецької та Луганської областей. «Сценаріїв може бути декілька. Справа в тому, що всі вони можуть бути дуже різними. Головна наша помилка полягає в тому, що ми звикли вважати, що на тій стороні бойових дій всі сепаратисти. Але це насправді далеко не так. Більшість людей, які проживають на окупованих територіях являються заручниками обставин. Їх там чи не щодня залякують. Ми знаємо, які беззаконня там відбуваються», - зауважив він.
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