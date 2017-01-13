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Пономарь о запрете деятельности известного СМИ

Пономарь о запрете деятельности известного СМИ
Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке напоминает, что произошло с одним известным немецкими СМИ, которое вело свою деятельность на территории ССССР в 1942, что наводит на интересные размышления, - передает replyua.net.

Пономарь пишет: «1942 год. Заявление «Freedom House» по факту запрещения на распространение «Вerliner zeitung» на территории СССР. «Мы выражаем свою озабоченность и считаем это решение советского Правительства и товарища Сталина нарушающим принципы свободы слова. Газета «Вerliner zeitung» не принадлежит Правительству Германии и не всегда и не со всем согласна с Гитлером. Да, она изображает на карте Европы захваченные Германией земли как немецкие, но это только потому, что газета зарегистрирована в Германии и должна соблюдать немецкие законы».

Блогер отмечает, что далее в обращении значилось: «Советские люди должны иметь право знать альтернативную советскому Правительству точку зрения, ведь без полной и альтернативной информации СССР не сможет победить в войне и освободить свои территории, захваченные германскими войсками. МИД Германии, господин Геббельс и др. официальные лица Германии уже выразили свое сожаление и несогласие с таким недружественным шагом СССР. И «Freedom House» здесь с ними солидарна». Дата. Подпись».

Как сообщалось ранее, вчера власти Украины приняли решение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала «Дождь», который вызвал бурю негодования со стороны самого СМИ, его сторонников и российских журналистов. В эфире телеканала Крым неоднократно рассматривался российской территорией. Также телеканал «Дождь» распространял и другую информацию, прямо противоречащую официальному политическому курсу и законодательству Украины.
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