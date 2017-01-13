валюта
СпецтемаКрымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Жебрівський пообіцяв проблеми Ахметову

Жебрівський пообіцяв проблеми Ахметову
Керівник Донецької обласної державної адміністрації Жебрівський Павло пригрозив «проблемами» компанії «ДТЕК» та її головному акціонерові, бізнесмену Рінату Ахметову у зв’язку з втручанням у формування об’єднаних громад в області. Про це він розповів під час брифінгу в Краматорську 12-го січня, пише видання «Острів», передає replyua.net.

«Існує «ДТЕК», який чомусь вирішив вести власну політику. Вже раніше я попереджав власників ДТЕК, щоб вони займалися своєю справою – господарською діяльністю. Наголошував, щоб не сунули носа до політики. Проте є один з керівників компанії, який чомусь вирішив, що під ДТЕК буде створена велика Добропільська громада. Я гарантую, що при мені всього цього не буде», - сказав Жебрівський.

«Має бути те, що дійсно буде діяти на користь людей. Наразі потрібно наближувати простоту надання адміністративних послуг. Хочу звернутися до пана Тищенка та головного акціонера: якщо їхня співробітниця і далі буде втручатися в політику, то вони матимуть серйозні проблеми», - наголосив голова ОДА. Він зауважив, що «ДТЕК» спільно з мером Добропілля Аксьоновим Андрієм хочуть створити об’єднану територіальну громаду з адмінцентром у вищезазначеному місті.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ляшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать
Важное за сутки

Последние новости

Українці залишилися без права вибору - правозахисник

У СБУ розповіли, як нагороджують вогнепальною зброєю

Ситуация под Светлодарском вновь набирает температуру

Бойовикам ОРДО наказано знищувати об'єкти поблизу лінії розмежування

В ЕС рассказали о влиянии антироссийских санкций на экономику сран Европы

Експерт прокоментував можливість зриву інавгурації Трампа

Власти Украины не предложили план победы в войне с Россией – Ющенко

В Україні заборонять скорочувати робочі місця

Украина хочет запустить еще один скоростной поезд в Польшу

Жебрівський пообіцяв проблеми Ахметову

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

У поліції завершили розслідування стосовно трагедії у Княжичах

Несмотря на санкции ЕС в Германии состоится встреча с российским министром

Бойовики повернуть тіла трьох солдат ЗСУ, які вважалися зниклими

Фріланд: Я не піду на змову з РФ щодо санкцій

У Києві батька-педофіла посадили до в'язниці

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: кількість обстрілів збільшилася на половину

У ОРДЛО мобілізують студентів воювати проти "хунти"

РФ не намерена возвращаться в «большую восьмерку»

Чого чекати від терористів на Донбасі? - експерт

 Новости за день