Жебрівський пообіцяв проблеми Ахметову

Керівник Донецької обласної державної адміністрації Жебрівський Павло пригрозив «проблемами» компанії «ДТЕК» та її головному акціонерові, бізнесмену Рінату Ахметову у зв’язку з втручанням у формування об’єднаних громад в області. Про це він розповів під час брифінгу в Краматорську 12-го січня, пише видання «Острів», передає replyua.net.
«Існує «ДТЕК», який чомусь вирішив вести власну політику. Вже раніше я попереджав власників ДТЕК, щоб вони займалися своєю справою – господарською діяльністю. Наголошував, щоб не сунули носа до політики. Проте є один з керівників компанії, який чомусь вирішив, що під ДТЕК буде створена велика Добропільська громада. Я гарантую, що при мені всього цього не буде», - сказав Жебрівський.
«Має бути те, що дійсно буде діяти на користь людей. Наразі потрібно наближувати простоту надання адміністративних послуг. Хочу звернутися до пана Тищенка та головного акціонера: якщо їхня співробітниця і далі буде втручатися в політику, то вони матимуть серйозні проблеми», - наголосив голова ОДА. Він зауважив, що «ДТЕК» спільно з мером Добропілля Аксьоновим Андрієм хочуть створити об’єднану територіальну громаду з адмінцентром у вищезазначеному місті.