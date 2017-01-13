У поліції завершили розслідування стосовно трагедії у Княжичах

Національна поліція України завершила службове розслідування щодо перестрілки в селі Княжичі Київської області та готова притягнути до дисциплінарної відповідальності всіх винних. Про це розповів заступник керівника Нацполіції, керівник Головного слідчого управління Вакуленко Олександр під час прес-конференції сьогодні, 13-го січня, передає replyua.net.
«Станом на сьогоднішній день Національна поліція завершила службове розслідування щодо подій в Княжичах», - зазначив він. Також він зауважив, що прийматися рішення про дисциплінарне покарання буде або сьогодні, або вже у понеділок, 16-го січня. «Керівництво Нацполіції прийме всі необхідні міри, щоб винні не залишилися без покарання», - додав представник поліції.
Як повідомлялося раніше, 4-го грудня минулого року в селі Княжичі, що на Київщині, сталася перестрілка між правоохоронцями, в результаті якої загинуло п’ятеро осіб: двоє оперативників Національної поліції Києва, двоє представників поліції охорони та один боєць відділу КОРД Національної поліції. У недбалому плануванні спецоперації Генеральна прокуратура України підозрює керівників Головного управління Національної поліції Києва.