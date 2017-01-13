У ОРДЛО мобілізують студентів воювати проти "хунти"

Командири російсько-сепаратистських військ розпочали проводити насильницький «призов» до «армії» самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР». Лави бойовиків поповнюються за рахунок місцевих мешканців Донецької та Луганської областей. Про це у п’ятницю, 13-го січня, повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України на сторінці у Фейсбук, передає replyua.net.
«Нещодавно командування ОРДЛО розпочало насильницьку «призовну кампанію» серед населення окупованих територій України. Бойовики також набирають «на службу» і студентів середніх технічних та вищих навчальних закладів», - йдеться у повідомленні розвідки. Крім того у інформаційному листі ГУР наголошується, що такі заходи були нібито «вимушеними», оскільки в лавах бойовиків почалося масове дезертирство, особливо на різдвяні свята.
Як повідомлялося раніше, в лавах проросійських терористів вже протягом кількох тижнів значно погіршилася дисципліна, а кількість дезертирів щодня збільшується. За різними даними, терористи не задоволені зменшенням платні, яку їм виплачують за участь у війні проти України. Крім того через пияцтво на новорічні свята в лавах бойовиків сталося декілька нещасних випадків, як призвели до смерті як рядових, так і офіцерів.