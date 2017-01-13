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Чого чекати від терористів на Донбасі? - експерт

Чого чекати від терористів на Донбасі? - експерт
Повномасштабний наступ російсько-терористичних військ на Донбасі в найближчий час являється неможливим, оскільки бойовики для цього мають досить низький рівень підготовки, кількість живої сили та військових ресурсів. Пр. оце розповів військовий експерт, керівник громадської організації «Київський легіон» Стеценко Святослав, інформує replyua.net.

«Наразі ситуація залишається незмінною. Проросійські терористи не можуть організувати повномасштабної операції, оскільки для цього їм не вистачає навиків, кількості живої сили та матеріального забезпечення. У тому випадку, якщо боєздатність самопроголошених республік буде збільшуватися, то це буде робитися за рахунок сил, які будуть направлятися з території Російської Федерації, і як правило, цього приховати не вдасться», - заявив він.

Крім того Стеценко зауважив, що все таки бойовики здатні організувати якусь локальну операцію, яка може призвести до декількох десятків жертв серед військових по обидві сторони. «Вони будуть продовжувати робити спроби прориви. Однак вагомого військового значення їхні дії мати не можуть», - наголосив експерт. Як повідомлялося раніше, за прогнозами різних військових експертів, РФ наразі не буде розгортати серйозних бойових дій на території України, оскільки головна увага кремля прикована до подій в Сирії.
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