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Правозахисник розповів про "зраду з боку української влади"

Правозахисник розповів про "зраду з боку української влади"
Іноді українська сторона веде абсолютно недоцільний діалог щодо обміну полоненими з Російською Федерацією, вимагаючи від РФ російських громадян, які скоїли злочини на Донбасі в складі «армій ополченців ЛНР та ДНР» в обмін на «військових злочинців». Про це розповів керівник Харківської правозахисної групи Захаров Євген, передає replyua.net.

«Російська Федерація вимагає від України повернути їм тих їхніх громадян, які воювали проти незаконних терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» в складі добровольчих українських підрозділів. Така сама ситуація стосується і росіян-волонтерів, які приймали участь у «Революції гідності». А в обмін ми отримуємо від Росії громадян, які були звинувачені в участі в незаконних збройних формуваннях», - заявив він.

«Прикро те, що іноді такі обміни здійснюються, і таких людей видають. Росія наполягає на видачі таких громадян, погрожуючи тим, що якщо Київ не буде їх повертати, то Кремль не видасть злочинців. А це геть неприпустимий компроміс!», - наголосив Захаров. «Видавати тих людей, які за тебе воювали, були поранені – це найбільший цинізм та зрада, яка напевно тільки може бути», - зауважив він. За словами активіста, його організація наразі займається цим питанням, щоб захистити таких людей.
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