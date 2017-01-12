Сотник: В Украине закрыли телеканал "Дождь" - и правильно

Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке пишет о своей реакции на закрытие российского телеканала «Дождь» на территории Украины. «Признаюсь честно: это - неприятное событие», - сообщает он.
Как передает replyua.net, Сотник пишет: «В Украине «забанили» телеканал «Дождь». То, чтобы я любил и смотрел этот телеканал. Я вообще не смотрю путинское телевидение. А «Дождь» – официально зарегистрированный канал, стало быть - полностью устраивающий режим, как «отвлекающий» и вписывающийся в общую концепцию СМИ посредством создания иллюзии оппозиционности, что вполне оправдано: гибридность – вона и есть гибридность. И СМИ в данном случае - не исключение». Журналист продолжает: «Жаль, что принцип «60 на 40» (60% неприятной правды и острой информации и 40% абсолютной сервильности, переходящей в откровенную пропаганду) исповедуют некогда приличные издания, каналы и радиостанции».
Сотник подчеркивает, что украинцев тоже можно понять: они - в состоянии войны с Россией. Он пишет: «Неважно: гибридная она или объявленная официально. Потому что на этой войне льется кровь и гибнут люди. Гибридной смерти не бывает. Нельзя «как бы слегка умереть». И до тех пор, пока на телеканале «Дождь» этого не поймут - он будет справедливо запрещен в Украине, как любое официальное путинское СМИ».