Щодо Трампа у всіх одна спільна помилка - Тука

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не несе ніякої загрози для України. А все, що сьогодні говориться у ЗМІ про нібито підтримку Російської Федерації Трампом – спекуляція та пропаганда. Про це під час розмови з журналістами розповів заступник керівника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, колишній керівник Луганської обласної цивільно-військової адміністрації Георгій Тука, передає replyua.net.
Він переконаний, що істерика навколо перемоги на президентських виборах США Дональда Трампа і всіх подальших подій навколо його персони ніщо інше як необґрунтована істерика. «Дональд Трамп не несе ніякої загрози для територіальної цілісності чи незалежності України. Про це я говорив ще з самого початку, коли стало відомо, що його обрали новим президентом США. Сьогодні в Сполучених Штатах нарощують потужність військово-морських сил. Крім того на посаду керівника американської розвідки призначено людину, яка знаходиться під санкціями Кремля. Отже будь-яка інформація про те, що Трамп нібито виявляє симпатію чи підтримує російського президента Володимира Путіна – спекуляція», - пояснив Тука. Він наголошує, що якби Трамп був проросійським, то це б суперечило всім його заявам.