Суд зобов'язав НАБУ закрити справу проти Мартиненка

Колишній депутат Верховної Ради України від фракції «Народний фронт» Мартиненко Микола розповів про те, що Солом’янський райсуд міста Київ постановив Національному антикорупційному бюро закрити кримінальну справу, в якій він являється фігурантом. Про це сьогодні, 12-го січня, повідомляє прес-центр Мартиненка, пише видання «Українські новини», передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що напередодні Солом’янський районний суд розглянув заяву від Бойка Петра, який виступає адвокатом Мартиненка. Рішення суду зобов’язало Антикорупційне бюро прийняти процесуальне рішення стосовно закриття кримінальної справи щодо Миколи Мартиненка, яку було порушено 11-го грудня 2015 року. Крім того зазначається, що таке рішення суду являється остаточним і таким, яке не підлягає оскарженню.
16-го січня поточного року буде оголошену сатину судового рішення стосовно мотивів. Як повідомлялося раніше, керівник НАБУ Ситник Артем заявляв, що справа, в якій фігурує Мартиненко дуже складна з різних сторін, однак його відомство планує прийняти остаточне рішення щодо протягом кількох тижнів. Також Ситник зауважив, що прогнозувати судове рішення на той момент для НАБУ було дуже важко.