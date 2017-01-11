Путін йде шляхом Гітлера - експерт

Президент Російської Федерації Владимир Путин своєю агресивною внутрішньою та зовнішньою політикою дуже схожий на німецького диктатора Адольфа Гітлера перед тим, як почалася Друга світова війна. Таку думку висловив керівник Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Перепелиця Григорій, інформує replyua.net.
«Головна проблема Європи заклечається в тому, що вона панічно боїться розгортання повномасштабних бойових дій та готова йти на будь-які поступки, як це було у випадку Франції та Великобританії перед Німеччиною за часи правління Адольфа Гітлера», - заявив він. Крім того експерт зауважив, що у 30-х роках минулого століття армія фашистської Німеччини була відносно слабкою та вступала по масштабам навіть армії Чехословаччини.
«Але що ж тобі пішло не так? Як середньостатистична Німеччина під керівництвом фашиста стала такою сильною? Просто всі вирішили, що Гітлера потрібно заспокоювати. Щось подібне ми спостерігаємо сьогодні, як Європа та Сполучені Штати намагаються заспокоїти Путіна. Російський президент ретельно вивчив книгу «Моя боротьба», яку написав Гітлер, і тепер він зрозумів, що блефом можна захопити півсвіту», - наголосив дипломат.