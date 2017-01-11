ВБ обнародовал новый прогноз по экономическому росту в Украине

Всемирный банк опубликовал доклад «Глобальные экономические перспективы», в котором был изменен прогноз по экономическому росту в Украине, информирует replyua.net.
Согласно данным доклада, Всемирный банк оставил прогноз практически без изменений, и в текущем году рост экономики в Украине должен составить около двух процентов. В то же время специалисты подчеркнули, что за последние месяцы Украина добилась значительного прогресса в долговой политике, в реформировании системы государственных финансов, банковского и энергетического секторов. В документе говорится о том, что экономический рост в Украине будет обусловлен несколькими факторами, главными из которых станут результативность проведенных реформ в стране, а также улучшение дел в сфере безопасности.
В этом году рост экономики прогнозируется на уровне двух процентов, и точно такие же прогнозы эксперты давали в середине прошлого года. Напомним, что ранее аналитики дали прогноз по росту инфляции в этом году. По их словам, он должен составить от 8 до 10 процентов к концу года.