Холодная погода может стать причиной проблем для транзита газа через Украину

Объемы закачанного газа в ПГХ, судя по всему, будут достаточными для того, чтобы Украина без проблем прошла отопительный сезон, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Вместе с тем, эксперты отмечают, что если в конце зимы вновь установится аномально холодная погода, возможны проблемы с транспортированием газа в европейские страны.
Еще до начала нынешней зимы компания «Нафтогаз Украины» закачала в украинские ПГХ около 14,5 млрд куб. Вместе с тем, в минувшие годы показатель запасов составлял минимум 17 млрд куб. м. В связи с наступлением очень холодной погоды в канун Рождества Киев увеличил отбор газа, находящегося в хранилищах, до 100 млн куб. м на протяжение суток. По информации на 9 число текущего года в ПХГ было 11,38 млрд куб. м.
В интервью журналистам Дмитрий Марунич, являющийся энергетическим экспертом, заявил, что если зима в Украине в дальнейшем будет умеренной, существующих запасов газа должно хватить до завершения отопительного сезона. При этом эксперт указал на другую сторону медали – необходимости покрытия пиков в сутки. «Таким образом, если будет холодная погода, до конца февраля нам не удастся на максимальных показателях гарантировать процесс подъема из ПГХ 118 млн кубов, которые мы сейчас поднимаем», - подчеркнул эксперт.