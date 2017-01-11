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Холодная погода может стать причиной проблем для транзита газа через Украину

Холодная погода может стать причиной проблем для транзита газа через Украину
Объемы закачанного газа в ПГХ, судя по всему, будут достаточными для того, чтобы Украина без проблем прошла отопительный сезон, передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Вместе с тем, эксперты отмечают, что если в конце зимы вновь установится аномально холодная погода, возможны проблемы с транспортированием газа в европейские страны.

Еще до начала нынешней зимы компания «Нафтогаз Украины» закачала в украинские ПГХ около 14,5 млрд куб. Вместе с тем, в минувшие годы показатель запасов составлял минимум 17 млрд куб. м. В связи с наступлением очень холодной погоды в канун Рождества Киев увеличил отбор газа, находящегося в хранилищах, до 100 млн куб. м на протяжение суток. По информации на 9 число текущего года в ПХГ было 11,38 млрд куб. м.

В интервью журналистам Дмитрий Марунич, являющийся энергетическим экспертом, заявил, что если зима в Украине в дальнейшем будет умеренной, существующих запасов газа должно хватить до завершения отопительного сезона. При этом эксперт указал на другую сторону медали – необходимости покрытия пиков в сутки. «Таким образом, если будет холодная погода, до конца февраля нам не удастся на максимальных показателях гарантировать процесс подъема из ПГХ 118 млн кубов, которые мы сейчас поднимаем», - подчеркнул эксперт.
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