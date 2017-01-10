Пашинський збирається на допит до прокуратури

Прокуратура збирається допитати народного депутата від політичної фракції «Народний фронт» Пашинського Сергія в рамках стрілянини 31-го грудня минулого року. Про це він особисто розповів на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні, 10-го січня, передає replyua.net.
Допит буде проходити в рамках інциденту, який відбувся на одній з лісових доріг напередодні Нового року під Києвом. В той самий час сам нардеп заявляє, що він хоче об’єктивного та публічного розслідування даного інциденту. «Мої друзі цікавляться у мене, що б я робив у випадку, якби така ситуація знову повторилася, враховуючи ту кількість неправдивої інформації, яка з’явилася проти мене. У мене відповідь проста – вчинив би те саме», - сказав Пашинський.
«У нас в Україні кожного дня невинні люди зазнають шкоди від п’яних хуліганів. І якщо хоча б невелика частка таких «хімікусів» буде розуміти, що за спробу вчинити насилля вони можуть отримати відповідну реакцію, то це їх буде зупиняти. І я вірю, що вчинив так, як того вимагала ситуація. Це як депутат Верховної Ради, а як свідомий громадянин вільної держави, батько та чоловік», - додав він. Як повідомлялося, ввечері 31-го грудня 2016 року нардеп Сергій Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу.