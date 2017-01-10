В Украине введен запрет на продажу еще одного антибиотика

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Государственная служба по контролю за наркотиками и по лекарственным препаратам на своем сайте разместила распоряжение, вышедшее 26 декабря прошлого года, о временном запрете на реализацию в Украине, а также на применение серии антибиотиков «Левомак В/В», раствора для инъекций, 500 мг на 100 миллилитров по 100 миллилитров в бутылке №1, произведенного компанией «Инфузия».В сообщении ведомства говорится о том, что серия 160916 препарата «Левомак В/В» запрещена к применению и продаже на основании того, что Гослекслужба получила информацию о том, что после применения препарата у пациентов наблюдалась побочная реакция. Также в ведомстве отметили, что в Государственном реестре лекарственных препаратов значится, что антибиотик производит украинская фармацевтическая компания «Инфузия», однако заявителем выступает «Маклеодс Фармасьютикалс Лимитед», - фармацевтическая компания из Индии.Согласно распоряжению, все субъекты, реализующие или применяющие этот препарат, должны незамедлительно принять меры по изъятию антибиотика из обращения путем помещения его в карантин. Также необходимо уведомить соответствующие органы о наличии этого препарата.